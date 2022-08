Calcio in tv: tutta la verità sull’accordo tra Sky e Dazn e i nuovi equilibri, Tim Vision compresa (Di venerdì 5 agosto 2022) Una prima stagione del Calcio in streaming che è stata un bagno di sangue per Tim e, in parte, pure per Dazn. E che ha costretto anche Sky a fare i conti con un calo degli abbonati e dell’arpu. E con la Lega Calcio che ha visto diminuire la platea della Serie A. La seconda stagione e la filosofia ‘stop loss’ che potrebbe ora caratterizzarla… Dopo tanti rumors, una volta arrivato il patto tra Tim e Dazn, con la società guidata da Pietro Labriola che ha rinunciato all’esclusiva delle partite su Tim Vision in cambio di uno sconto sul minimo garantito assicurato allo streamer, è arrivata l’ufficialità sulla doppia svolta. La prima ha riguardato i rapporti tra i protagonisti della scorsa stagione del Calcio in tv. Tim in cambio della rinuncia a distribuire in solitario la app di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 5 agosto 2022) Una prima stagione delin streaming che è stata un bagno di sangue per Tim e, in parte, pure per. E che ha costretto anche Sky a fare i conti con un calo degli abbonati e dell’arpu. E con la Legache ha visto diminuire la platea della Serie A. La seconda stagione e la filosofia ‘stop loss’ che potrebbe ora caratterizzarla… Dopo tanti rumors, una volta arrivato il patto tra Tim e, con la società guidata da Pietro Labriola che ha rinunciato all’esclusiva delle partite su Timin cambio di uno sconto sul minimo garantito assicurato allo streamer, è arrivata l’ufficialità sulla doppia svolta. La prima ha riguardato i rapporti tra i protagonisti della scorsa stagione delin tv. Tim in cambio della rinuncia a distribuire in solitario la app di ...

