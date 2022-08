?? – Cinque cose da sapere su Marc Cucurella, l’ultimo acquisto del Chelsea (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 17:19:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Ha vissuto un’ascesa e una retrocessione con il Barca Nato nel 1998 nella regione di Barcellona, ??Marc Cucurella ha giocato per l’Espanyol dagli 8 ai 14 anni, prima di unirsi al nemico locale. All’FC Barcelona, ??????si è evoluto principalmente per due anni con la squadra di riserva tra il 2016 e il 2018. Per la sua prima stagione, il mancino ha vissuto l’ascesa, ma dalla stagione successiva i blaugrana hanno fatto il salto di qualità. Finendo 20 ° (su 22), non sono riusciti a raggiungere quattro punti da Almeria, prima mantenuta. Può coprire l’intera corsia di sinistra Cucurella ha giocato in diverse posizioni in questa stagione con il Brighton, che ha cambiato sistematicamente regolarmente, alternando una difesa a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 17:19:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Ha vissuto un’ascesa e una retrocessione con il Barca Nato nel 1998 nella regione di Barcellona, ??ha giocato per l’Espanyol dagli 8 ai 14 anni, prima di unirsi al nemico locale. All’FC Barcelona, ??????si è evoluto principalmente per due anni con la squadra di riserva tra il 2016 e il 2018. Per la sua prima stagione, il mancino ha vissuto l’ascesa, ma dalla stagione successiva i blaugrana hanno fatto il salto di qualità. Finendo 20 ° (su 22), non sono riusciti a raggiungere quattro punti da Almeria, prima mantenuta. Può coprire l’intera corsia di sinistraha giocato in diverse posizioni in questa stagione con il Brighton, che ha cambiato sistematicamente regolarmente, alternando una difesa a ...

