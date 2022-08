Vanessa Incontrada: la fine di un grande amore e qualche piccola polemica (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è chi sceglie il clamore mediatico e chi invece preferisce affidare un evento doloroso come una separazione al silenzio. È quello che ha fatto Vanessa Incontrada, la nota modella e showgirl di origine spagnola. Nessuno aveva intuito che la lunga e controversa storia d’amore tra la donna e Rossano Laurini fosse arrivata al capolinea. Vanessa lo ha confessato candidamente nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha affermato che con il silenzio ha voluto tutelare soprattutto Isal, il figlio quattordicenne. Nonostante l’amarezza la donna non ha perso la gioia di vivere. Tenace e romantica, sogna ancora di incontrare l’uomo giusto con il quale poter diventare di nuovo mamma. Intanto si dice orgogliosa di Isal con il quale ha un bellissimo rapporto nonostante le piccole liti tipiche ... Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è chi sceglie il clmediatico e chi invece preferisce affidare un evento doloroso come una separazione al silenzio. È quello che ha fatto, la nota modella e showgirl di origine spagnola. Nessuno aveva intuito che la lunga e controversa storia d’tra la donna e Rossano Laurini fosse arrivata al capolinea.lo ha confessato candidamente nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha affermato che con il silenzio ha voluto tutelare soprattutto Isal, il figlio quattordicenne. Nonostante l’amarezza la donna non ha perso la gioia di vivere. Tenace e romantica, sogna ancora di incontrare l’uomo giusto con il quale poter diventare di nuovo mamma. Intanto si dice orgogliosa di Isal con il quale ha un bellissimo rapporto nonostante le piccole liti tipiche ...

stanzaselvaggia : Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. - CalFactCheck : RT @ParliamoDiNews: Vanessa Incontrada con peso oltre i 100 kg in copertina: le imprecisioni di oggi #editoriale #factCheck #8agosto https:… - ParliamoDiNews : Vanessa Incontrada con peso oltre i 100 kg in copertina: le imprecisioni di oggi #editoriale #factCheck #8agosto - ParliamoDiNews : VANESSA INCONTRADA, SVELATI PESO E ALTEZZA: TUTTA LA VERITÀ SULL’AMATA SHOWGIRL - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL… - ParliamoDiNews : Vanessa Incontrada, rompe il silenzio: “Io diversa da Hunziker e Blasi | Gossip News Italia #Hunziker… -