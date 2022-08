Uomini e Donne, chi veste Tina Cipollari? (Di giovedì 4 agosto 2022) Come da lei stessa dichiarato anche di recente, Tina Cipollari indossa abiti creati su misura per lei, di cui esiste appunto un unico esemplare nella sua taglia. Del resto si tratta di abiti estremamente particolari, da vera vamp, quale l’opinionista si è sempre presentata fin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, ben vent’anni fa. Lo stilista personale di Tina Cipollari si chiama Mimmo Tuccillo, e si definisce “un artigiano al servizio della moda e dell’arte”. Nonostante ciò, il sarto ha ammesso che la maggior parte degli abiti vengono proposti da Tina, che ne decide colori, tessuti e talvolta anche modelli. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Perché Maria De Filippi conduce con una caramella in bocca? Il vero motivo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 agosto 2022) Come da lei stessa dichiarato anche di recente,indossa abiti creati su misura per lei, di cui esiste appunto un unico esemplare nella sua taglia. Del resto si tratta di abiti estremamente particolari, da vera vamp, quale l’opinionista si è sempre presentata fin dalla sua prima apparizione a, ben vent’anni fa. Lo stilista personale disi chiama Mimmo Tuccillo, e si definisce “un artigiano al servizio della moda e dell’arte”. Nonostante ciò, il sarto ha ammesso che la maggior parte degli abiti vengono proposti da, che ne decide colori, tessuti e talvolta anche modelli. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Perché Maria De Filippi conduce con una caramella in bocca? Il vero motivo ...

