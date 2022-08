Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 17 | 10

(Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano ancora gli esteri in apertura della tensione tra Cina e Taiwan dopo la visita a Taipei di Nancy pelosi terza carica degli Stati Uniti è solo poche ore dopo la ripartenza da Taiwan della presidente Camera non si è fatta attendere la risposta della Cina che alle 12 locali 6 in Italia ha dato il via le più grandi esercitazioni militari mai fatto intorno all’ isola di formosa le forze armate cinesi hanno condotto esercitazioni a fuoco vivo con spari attacchi confermati questa mattina dallo stesso esercito di Pechino il Ministero della Difesa ha reso noto che la Cina ha lanciato anche diversi missili e l’acqua intorno alle coste nord-orientali e Sud occidentali di formosa intanto gli Stati Uniti hanno comunicato di avere inviato la portaerei Ronald Reagan ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - zirconet : +++ ULTIME NOTIZIE MASHUP +++ #Amendola #Neri #separazione #ElezioniPolitiche2022 #Bersani - zirconet : +++ ULTIME NOTIZIE MASHUP +++ #Salvini #Lampedusa #Pechino #Taiwan - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 42.976 i nuovi positivi, 161 i morti nelle ultime 24 ore - -

Il Sole 24 ORE

Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 45.621. Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri ...Dalle mosse della Juve per Kostic e Paredes alle uscite in casa Inter fino all'interesse del Tottenham per Zaniolo. Non solo: il caso Luis Alberto, ... Ucraina ultime notizie. Bombe alla fermata bus in Donetsk, 8 morti e bimbi feriti Sono 5.369 i positivi accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di un totale di 34.734 tamponi effettuati. Il tasso di positività dunque si mantiene sostanzialmente stabile, al 15,4% mentre ...Bari, 4 agosto 2022, (ANSA) - Sale il numero delle vittime in Puglia per Covid.Sono 23 i decessi nelle ultime 24 ore come comunicato dal bollettino della Regione.Inuovi casi di positività, invece, son ...