Ultime Notizie – Covid | Andreoni | “Se in autunno nuova ondata obbligo mascherina a scuola e al chiuso”

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Dobbiamo farci trovare preparati quando, con il cambio della situazione climatica, il virus troverà una situazione ambientale più favorevole” “Se a settembre-ottobre dovesse esserci unadovremmo essere pronti al ritorno di misure di contenimento e anche dell’della, anche ae al”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “E’ chiaro che nell’attuale situazione epidemiologica non mi sembra il caso di mettere in atto misure restrittive – spiega– Ma il virus circola molto, la possibilità che arrivino altre ...

fanpage : Calenda: 'Il patto è fondato sull'agenda Draghi, se vinceremo le elezioni cercherò di convincere Draghi a rimanere” - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - junews24com : Mercato Juve: Vlahovic porta il nuovo colpo? Lo ha convinto ad arrivare - - ennatrasporti : Palermo - Fidimed: Più fondi alle imprese nel primo semestre -

Sky Tg24

La vera forza di Francesco Totti è la normalità. Lo era da calciatore e, forse, lo sarà ancor di più adesso, in questa delicata fase della sua vita. A Sabaudia, per la prima volta dopo più di un ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ... Governo, verso le elezioni: Verdi e Sinistra Italiana disertano riunione con Letta. LIVE ORE 8.30 – Oggi è il giorno di Matias Vecino alla Lazio: visite mediche alla clinica Paideia e firma per l’ex centrocampista dell’Inter Molto probabile domani @calciomercatoit… Leggi ...La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare. Il clamore attorno alla rottura della coppia è tanto e i due protagonisti non sembrano aver intenzione di ...