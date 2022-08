MediasetTgcom24 : Studentesse Erasmus morte in Spagna, si riaccende il caso: il processo parte il 15 settembre #spagna - mildmjulie : @annalulux @RobertaBruzzone Non è la prima volta che la Spagna è restia a collaborare, l’ha fatto col caso di Marti… -

TGCOM

Fissata la data della prima udienza - filtro: verranno richiesti 4 anni di carcere per l'autista del bus. 'Finalmente qualcosa si muove ma pena simbolica', commentano le famiglie delle vittime ...Leoltre a realizzare i video e prepararsi per l'accoglienza ai visitatori hanno potuto ... con due tirocinanti del progetto+ provenienti dall'Università di Vilnius, in Lituania. Il ... Studentesse Erasmus morte in Spagna, si riaccende il caso: il processo parte il 15 settembre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fissata la data della prima udienza-filtro: verranno richiesti 4 anni di carcere per l'autista del bus. "Finalmente qualcosa si muove ma pena simbolica", commentano le famiglie delle vittime italiane ...