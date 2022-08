Sonia Bruganelli sbotta e pubblica il provino di Sophie Codegoni per il ruolo di Bonas ad Avanti un altro (ma un senso non c’è) – VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Sonia Bruganelli nella vasca da bagno (ma perché?) ha risposto alle critiche sul ruolo di Sophie Codegoni, diventata nuova Bonas di Avanti un altro. L’opinionista del Grande Fratello Vip, ha pubblicato il provino dell’ex tronista, invitando il pubblico a guardarlo, per fare intendere di non averla presa a scatola chiusa. Sonia Bruganelli sbotta e pubblica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 agosto 2022)nella vasca da bagno (ma perché?) ha risposto alle critiche suldi, diventata nuovadiun. L’opinionista del Grande Fratello Vip, hato ildell’ex tronista, invitando il pubblico a guardarlo, per fare intendere di non averla presa a scatola chiusa.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TeamElia3 : RT @regno_disoleil: Perché alcuni di voi sono tristi o arrabbiati con Sonia Bruganelli? Io sono sicuro che se Sonia vorrà potrà collaborar… - blogtivvu : Sonia Bruganelli sbotta e pubblica il provino di Sophie Codegoni per il ruolo di Bonas ad Avanti un altro (ma un se… - ParliamoDiNews : GF Vip, Ennesima frecciatona di Sonia Bruganelli all`ex opinionista Adriana Volpe - Il Vicolo delle News #ennesima… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Nuova esperienza televisiva per Sophie Codegoni. L'influencer è stata scelta da Sonia Bruganelli per ricoprire il ruolo… - zazoomblog : Sophie Codegoni raccomandata per Avanti un altro? Sonia Bruganelli sbotta - #Sophie #Codegoni #raccomandata -