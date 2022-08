Si dichiara single per entrare al GF Vip 7, ma scoppia la polemica: “È fidanzata” (Di giovedì 4 agosto 2022) . Un particolare che non è passato inosservato agli esperti di gossip Lo scandalo riguarda Antonella Fiordelisi, una delle influencer più amate e seguite d’Italia. L’ex compagna di Francesco Chiofalo avrebbe nascosto un particolare piuttosto importante per accedere al reality. Inizia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) . Un particolare che non è passato inosservato agli esperti di gossip Lo scandalo riguarda Antonella Fiordelisi, una delle influencer più amate e seguite d’Italia. L’ex compagna di Francesco Chiofalo avrebbe nascosto un particolare piuttosto importante per accedere al reality. Inizia L'articolo proviene da Inews24.it.

andreastoolbox : Antonella Fiordelisi si dichiara single per il GF Vip, ma è fidanzata? - Novella_2000 : Una Vippona si dichiara single per entrare al GF Vip ma in realtà è fidanzata? (FOTO) - J_Bite_T_S : Lui la chiama amica. Lei si dichiara single. A me basta questo. Dovrebbe bastare a tutti. - CecconFlavio : #matteorenzi che orgogliosamente decide di correre da solo, mi ricorda moltissimo l'amico sfigato che dichiara di e… - Antone7119 : @NadiaAbdelghaf3 @kardiff69 Comunque non hai risposto sul perché dici che loro stanno insieme e Kerem si dichiara single -