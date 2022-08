Parco Nazionale del Circeo, procedure semplificate per gli interventi sulla vegetazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Sabaudia – Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Circeo, con una nuova deliberazione, la n.18 del 22/07/2022,ha provveduto alla rimodulazione della procedura amministrativa di gestione delle pratiche relative al rilascio del parere/autorizzazione dell’Ente per interventi sulla vegetazione, al fine di provvedere a una semplificazione procedurale che tenga conto degli aspetti di salvaguardia dell’assetto vegetazionale caratterizzante gli ambienti, sia urbani che periurbani, del territorio dell’area protetta. Tutto ciò, considerato che in quest’ultimi anni si è verificato un aumento del numero di richieste per il rilascio del nulla osta finalizzato ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare interventi di potatura o abbattimento di piante, prevalentemente per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Sabaudia – Il Consiglio Direttivo deldel, con una nuova deliberazione, la n.18 del 22/07/2022,ha provveduto alla rimodulazione della procedura amministrativa di gestione delle pratiche relative al rilascio del parere/autorizzazione dell’Ente per, al fine di provvedere a una semplificazione procedurale che tenga conto degli aspetti di salvaguardia dell’assetto vegetazionale caratterizzante gli ambienti, sia urbani che periurbani, del territorio dell’area protetta. Tutto ciò, considerato che in quest’ultimi anni si è verificato un aumento del numero di richieste per il rilascio del nulla osta finalizzato ad ottenere l’autorizzazione ad effettuaredi potatura o abbattimento di piante, prevalentemente per ...

