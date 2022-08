Nuovo Salario, in via Monte Cervialto niente lampioni né discesa per disabili. Residenti esasperati: “Non c’è sicurezza” (Di giovedì 4 agosto 2022) Ancora problemi di viabilità e sicurezza nel III Municipio di Roma. Un tratto di via Monte Cervialto, una delle arterie principali del quartiere Nuovo Salario, è al centro delle polemiche e dei malumori dei cittadini ormai da mesi. Il marciapiede è stato rifatto, ma non è stata inclusa la discesa per i disabili né le strisce pedonali. È stato apposto anche un cartello che indica l’attraversamento pedonale, ma di fatto le strisce non ci sono. Come se non bastasse, da circa un anno e mezzo viene segnalata la mancanza di almeno 2 pali dell’illuminazione pubblica che rendono oggettivamente il tratto molto pericoloso per tutti gli utenti della strada. Problemi sorti dopo i lavori mai terminati per la pista ciclabile Negli ultimi mesi infatti via Monte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Ancora problemi di viabilità enel III Municipio di Roma. Un tratto di via, una delle arterie principali del quartiere, è al centro delle polemiche e dei malumori dei cittadini ormai da mesi. Il marciapiede è stato rifatto, ma non è stata inclusa laper iné le strisce pedonali. È stato apposto anche un cartello che indica l’attraversamento pedonale, ma di fatto le strisce non ci sono. Come se non bastasse, da circa un anno e mezzo viene segnalata la mancanza di almeno 2 pali dell’illuminazione pubblica che rendono oggettivamente il tratto molto pericoloso per tutti gli utenti della strada. Problemi sorti dopo i lavori mai terminati per la pista ciclabile Negli ultimi mesi infatti via...

