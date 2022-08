L’Opec e gli effetti dell’aumento della produzione di petrolio

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 agosto 2022) Come era previsto, dal vertice virtuale del sistema Opec+ non sono uscite grandi sorprese (qui l’articolo di Formiche.net). Tuttavia, è stata accettata la richiesta dell’Arabia Saudita di aumentare, anche se di poco, ladi. La misura non risponde alle aspirazioni del governo americano per compensare il rifornimento dirusso ridotto per la guerra in Ucraina. Dopo mesi di sforzi diplomatici, conclusi con la visita del presidente americano Joe Biden in Arabia Saudita,+ ha deciso di introdurre un piccolo aumentodi greggio di circa 100.000 barili al giorno in più a settembre, e diffondere un comunicato poco rassicurante sulla volontà di far scendere i prezzi. L’impegno approvato ieri va confrontato con la promessa di 600.000 barili, che ...