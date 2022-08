Licola | ripristinati i servizi su spiaggia Stefano Palma | “Solo il primo step per rilancio litorale”

Teleclubitalia.it

...i contatti radio, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di ... di(NA). I due Gruppi sono posti, per il tramite del Reparto D. A. M. I., alle dipendenze della ......i contatti radio, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di ... di(NA). I due Gruppi sono posti, per il tramite del Reparto D. A. M. I., alle dipendenze della ... Licola mare, blitz antiabusivismo ma in spiaggia mancano i servizi