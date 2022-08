Letta vede Fratoianni-Bonelli: “Passi avanti, decisione in 48 ore” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Servono ancora 48 ore prima di arrivare a una decisione. Ma l’incontro al gruppo Pd alla Camera, durato circa un’ora e mezzo, tra Enrico Letta e Nicola Fratoianni con Angelo Bonelli lascia aperta la porta a un’intesa. Per il Nazareno si sono fatti “Passi avanti” mentre Sinistra Italiana e Verdi registrano la “forte volontà” del segretario dem di arrivare ad un accordo ed anche “importante attenzione” ai temi posti. Ma per chiudere servono ancora alcuni passaggi interni. Sia sui temi ma anche sul punto dei collegi. I ‘rossoverdi’ infatti dopo il patto Pd-Azione avevano lamentato uno “squilibrio”. Sul versante dei temi, innanzitutto. Oggi Fratoianni ha ribadito che “per noi l’idea che un’alleanza che veda al centro l’agenda Draghi è per noi impraticabile ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Servono ancora 48 ore prima di arrivare a una. Ma l’incontro al gruppo Pd alla Camera, durato circa un’ora e mezzo, tra Enricoe Nicolacon Angelolascia aperta la porta a un’intesa. Per il Nazareno si sono fatti “” mentre Sinistra Italiana e Verdi registrano la “forte volontà” del segretario dem di arrivare ad un accordo ed anche “importante attenzione” ai temi posti. Ma per chiudere servono ancora alcuni passaggi interni. Sia sui temi ma anche sul punto dei collegi. I ‘rossoverdi’ infatti dopo il patto Pd-Azione avevano lamentato uno “squilibrio”. Sul versante dei temi, innanzitutto. Oggiha ribadito che “per noi l’idea che un’alleanza che veda al centro l’agenda Draghi è per noi impraticabile ...

MarcoPic12 : RT @strange_days_82: Veramente un bel programma quello del pd di Letta : Ius Soli Ddl Zan Patrimoniale Obbligo vaccinale Mascherine ad oltr… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Letta vede Fratoianni-Bonelli: “Passi avanti decisione in 48 ore” - #Ultime… - lifestyleblogit : Letta vede Fratoianni-Bonelli: 'Passi avanti, decisione in 48 ore' - - infoitinterno : Elezioni 2022, Letta vede Fratoianni-Bonelli: 'Passi avanti, decisione in 48 ore' - zazoomblog : Letta vede Fratoianni - Bonelli: Passi avanti decisione in 48 ore - #Letta #Fratoianni #Bonelli: #Passi -