Lavapiatti chiede al datore di lavoro di essere pagata e lui la picchia: il video (Di giovedì 4 agosto 2022) Ha chiesto quello che le spettava, il compenso dopo settimane di lavoro. E, invece, anziché ricevere il denaro lei, una Lavapiatti di 25 anni di origine nigeriana, ha dovuto 'incassare' schiaffi e spintoni dal suo datore. Che l'avrebbe pestata di botte pur di non pagarla per il suo lavoro, quello svolto in uno stabilimento balneare in Calabria, a Soverato, meta turistica molto gettonata. Il video dello sfruttamento a Soverato Le violenze di quello che sembrerebbe essere l'ennesimo (e purtroppo) episodio di sfruttamento sono state riprese dalla protagonista e poi postate su Facebook, sulla pagina dell'Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria. Le immagini sembrano parlare chiaro: da una parte la 25enne che ripete 'Dove sono i miei soldi? Non vado via senza', dall'altra l'uomo che la ...

