Il futuro di Peaky Blinders è anche a teatro

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Per inon è affatto finita. Certo, la serie si è conclusa con la sesta e ultima stagione, disponibile su Netflix dal 10 giugno, ma per Thomas Shelby ilè denso di nuovi progetti, tra cinema e. Del progetto di un film si parla da tempo, e proprio con la conclusione della serie tv, la pellicola – provvisoriamente chiamata– è tornata sotto i riflettori. Com’è noto, si tratta di un progetto che porterà la firma di Steven Knight, proprio come la serie madre, e prevede di riportare Cillian Murphy nei panni del protagonista Thomas Shelby. Stando alle anticipazioni di Knight, le riprese potrebbero cominciare «entro 18 mesi» e avverranno negli studi di Dighbeth e negli esterni di Birmingham, cioè i luoghi dove effettivamente nacquero i ...