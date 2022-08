Il caldo non dà tregua, in Italia fiammata africana con punte di 40° (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Breve fortissima fiammata africana con punte di 38-40°C e caldo insopportabile. Anche se all'orizzonte si intravede uno spiraglio di fresco: da domenica, infatti, il possente anticiclone africano potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate ad iniziare dal Nord. Le prossime ore vedranno l'ulteriore espansione di un cuneo di alta pressione nordafricana (con temperature 10-12°C superiori alle medie del periodo) lungo un asse sudovest-nordest: l'ondata di calore investirà in modo intenso Francia, Germania e regioni alpine. In Italia resterà fino a sabato in estensione graduale dal centro-nord verso il meridione. Gli ultimi aggiornamenti indicano però la probabilità di un parziale cedimento del campo anticiclonico africano da domenica, con l'arrivo ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Breve fortissimacondi 38-40°C einsopportabile. Anche se all'orizzonte si intravede uno spiraglio di fresco: da domenica, infatti, il possente anticiclone africano potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate ad iniziare dal Nord. Le prossime ore vedranno l'ulteriore espansione di un cuneo di alta pressione nord(con temperature 10-12°C superiori alle medie del periodo) lungo un asse sudovest-nordest: l'ondata di calore investirà in modo intenso Francia, Germania e regioni alpine. Inresterà fino a sabato in estensione graduale dal centro-nord verso il meridione. Gli ultimi aggiornamenti indicano però la probabilità di un parziale cedimento del campo anticiclonico africano da domenica, con l'arrivo ...

TgrRaiPiemonte : Siccità, nel novarese e nell'alessandrino l'oro blu si raziona. Il gran caldo non dà tregua. Migliora solo tra le r… - SeaWatchItaly : ?? A bordo di #SeaWatch3, a soffrire caldo asfissiante e sole a picco, ci sono 128 minori, di cui 116 non accompagna… - riotta : Un amico romano assai scafato mi dice 'Nel caldo tira aria da Conte III, un Salvini 5 Stelle 2022 usato sicuro, mag… - FulvioFrati : RT @cussiddu: dovrei entrare in banca per prendere i soldi per le vacanze ma con questo caldo non sopporto il passamontagna. - _Mic4810 : RT @maja90907968: A tutti/e il mio buongiorno ?????????, vi auguro un buon inizio di giornata sia lavorativa che di vacanza! Anche oggi sarà t… -