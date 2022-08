Hoffenheim, UFFICIALE: arriva Quaresma (Di giovedì 4 agosto 2022) Eduardo Quaresma è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Il difensore portoghese 20enne arriva in prestito dallo Sporting. Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Eduardoè un nuovo giocatore dell'. Il difensore portoghese 20ennein prestito dallo Sporting.

