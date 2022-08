Gli incendi devastano il litorale pontino, il dolore di mons. Vari: “E’ come uno stigma su di noi” (Di giovedì 4 agosto 2022) Gaeta – Da giorni il Lazio sud è interessato da vasti incendi che hanno distrutto ampie porzioni di territorio all’interno dei Parchi regionali, come il Parco naturale dei Monti Aurunci, e diversi comuni tra i quali Fondi, Formia, Gaeta, Itri e Minturno. L’arcidiocesi di Gaeta esprime un ringraziamento e un incoraggiamento al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle associazioni di Protezione Civile e del mondo del volontariato che con sacrificio e passione assicurano ogni giorno la sicurezza alla popolazione. Al contempo, la Chiesa di Gaeta esprime una forte condanna verso coloro che, nell’anonimato e con dolo, hanno causato gli incendi distruggendo il nostro patrimonio naturale. Ogni cittadino deve farsi promotore della difesa del territorio e della sua bellezza, non solo con la cura del bene comune, ma anche con la denuncia ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Gaeta – Da giorni il Lazio sud è interessato da vastiche hanno distrutto ampie porzioni di territorio all’interno dei Parchi regionali,il Parco naturale dei Monti Aurunci, e diversi comuni tra i quali Fondi, Formia, Gaeta, Itri e Minturno. L’arcidiocesi di Gaeta esprime un ringraziamento e un incoraggiamento al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle associazioni di Protezione Civile e del mondo del volontariato che con sacrificio e passione assicurano ogni giorno la sicurezza alla popolazione. Al contempo, la Chiesa di Gaeta esprime una forte condanna verso coloro che, nell’anonimato e con dolo, hanno causato glidistruggendo il nostro patrimonio naturale. Ogni cittadino deve farsi promotore della difesa del territorio e della sua bellezza, non solo con la cura del bene comune, ma anche con la denuncia ...

