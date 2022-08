GF Vip da settembre a maggio 2023: Mediaset taglia alcuni programmi (Di giovedì 4 agosto 2022) I prossimi mesi potrebbero rilevarsi i peggiori della nostra vita per le conseguenze della crisi economica e degli aumenti dei costi più pesanti che l'Italia dovrà affrontare. Tutto ciò avrà anche delle conseguenze sul mondo della televisione. Mediaset è al lavoro per affrontare la crisi economica in merito alla stagione televisiva 2022-23 e sta correndo ai ripari con un piano. L'azienda di Cologno Monzese avrebbe preso la decisione di allungare la settima edizione di GF Vip fino a maggio 2023. La data di partenza è fissata per lunedì 12 settembre in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini andrà in onda due volte la settimana, il lunedì e il venerdì; la diretta h24 sarà trasmessa su Mediaset Extra. Ci saranno due cast di concorrenti in un'unica edizione? Mediaset risparmia con GF ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 agosto 2022) I prossimi mesi potrebbero rilevarsi i peggiori della nostra vita per le conseguenze della crisi economica e degli aumenti dei costi più pesanti che l'Italia dovrà affrontare. Tutto ciò avrà anche delle conseguenze sul mondo della televisione.è al lavoro per affrontare la crisi economica in merito alla stagione televisiva 2022-23 e sta correndo ai ripari con un piano. L'azienda di Cologno Monzese avrebbe preso la decisione di allungare la settima edizione di GF Vip fino a. La data di partenza è fissata per lunedì 12in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini andrà in onda due volte la settimana, il lunedì e il venerdì; la diretta h24 sarà trasmessa suExtra. Ci saranno due cast di concorrenti in un'unica edizione?risparmia con GF ...

