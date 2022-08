Fiorello, nuovo show in Rai con un format inedito: “Vuole rivolgersi a un pubblico diverso” (Di giovedì 4 agosto 2022) nuovo show in vista per Fiorello su Rai 1? Stando a quel che scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi l’azienda di Viale Mazzini starebbe corteggiando da mesi lo showman e la trattativa starebbe procedendo in gran segreto. Un ritorno fortemente voluto, a quanto pare, anche dopo il successo dello spettacolo teatrale Fiorello presenta: Fiorello!. La trattativa dovrebbe essere definita dopo l’estate, secondo la fonte. Ma che tipo di show sarà? Sul tavolo non ci sarebbe il classico one man show, bensì un format inedito con un impianto narrativo che è stato definito sorprendente. Sul settimanale si legge: “Rosario Vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)in vista persu Rai 1? Stando a quel che scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi l’azienda di Viale Mazzini starebbe corteggiando da mesi loman e la trattativa starebbe procedendo in gran segreto. Un ritorno fortemente voluto, a quanto pare, anche dopo il successo dello spettacolo teatralepresenta:!. La trattativa dovrebbe essere definita dopo l’estate, secondo la fonte. Ma che tipo disarà? Sul tavolo non ci sarebbe il classico one man, bensì uncon un impianto narrativo che è stato definito sorprendente. Sul settimanale si legge: “Rosariosperimentare nuove fasce orarie ea un ...

