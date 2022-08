Di chi si è invaghita | voci sulla Blasi | il dramma peggiore per Totti

(Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo settimane dall'annuncio della loro separazione, non si fa che parlare del motivo dietro la rottura tra Ilarye Francesco. L'ultima indiscrezione parla di un uomo vicinissimo alla conduttrice di Canale 5. Secondo una fonte rimasta anonima, si tratterebbe di un amico dell'ex calciatore: "Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell'ex", conferma al settimanale Nuovo che parla dunque di un invaghimento. La fine del loro matrimonio comunque risalirebbe a un anno fa. La coppia avrebbe deciso di firmare un accordo per mantenere il massimo riserbo e tutelare dunque i figli Christian, Chanel e Isabel. Ognuno sarebbe stato libero di vivere le proprie frequentazioni ma con il massimo della cautela. Da qui la sfuriata di cui sifera fatta dalla. Stando ai rumors ...

elenoirebartoli : @Ninella8 Non sei l'unica. Sapessi di quanti cretini mi sono invaghita. E ogni volta mi chiedo : 'Ma chi me lo ha… -

Il Sussidiario.net

Per questo motivo, Ilary Blasi si sarebbe infuriata quando sono state pubblicate sul Settimanalele immagini di Totti che usciva di casa di Noemi Bocchi. Ilary sapeva perfettamente di questa ......Una persona cosìdi sé credo che non esista sulla faccia della terra. Però sa curare i suoi interessi. Sa farlo bene. Per cui l'invito che faccio a entrambi è: evitate di fare la gara a... Ilary Blasi invaghita di un amico di Francesco Totti/ La pesante indiscrezione… Ilary Blasi avrebbe perso la testa per un caro amico dell'ex marito Francesco Totti. A svelare questo retroscena spiazzante il Settimanale Nuovo ...