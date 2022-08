Demi Lovato torna ad usare anche il pronome lei. “Sono fluida e posso usarlo” (Di giovedì 4 agosto 2022) Demi Lovato cambia nuovamente i suoi pronomi. Nel marzo 2021, la cantante aveva annunciato di essere pansessuale e sessualmente fluida, successivamente fece coming out affermando di essere attratta dalle donne e di volere solo un’amicizia con gli uomini. La pop star americana aveva poi aggiunto un tassello in più rivelando di essere non binaria e conseguentemente di volere che tutti si rivolgessero a lei usando i pronomi “they/them” (ovvero loro). La cantante statunitense Demi Lovato“Mi sentivo umana, né donna e nemmeno uomo” In un’intervista ha rivelato: “Sono una persona fluida e in continua evoluzione. Ho sentito, specialmente lo scorso anno, che le mie energie maschili e femminili fossero bilanciate. Quando Sono stata costretta a scegliere se ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022)cambia nuovamente i suoi pronomi. Nel marzo 2021, la cantante aveva annunciato di essere pansessuale e sessualmente, successivamente fece coming out affermando di essere attratta dalle donne e di volere solo un’amicizia con gli uomini. La pop star americana aveva poi aggiunto un tassello in più rivelando di essere non binaria e conseguentemente di volere che tutti si rivolgessero a lei usando i pronomi “they/them” (ovvero loro). La cantante statunitense“Mi sentivo umana, né donna e nemmeno uomo” In un’intervista ha rivelato: “una personae in continua evoluzione. Ho sentito, specialmente lo scorso anno, che le mie energie maschili e femminili fossero bilanciate. Quandostata costretta a scegliere se ...

celineace_ : @tracklist demi lovato e selena gomez? - xduartxz : @weekndphoria zayn e demi lovato - Emmachampagne95 : RT @benedic7e: Demi Lovato può cambiare pronomi anche 2000 volte. Il mio rispetto non cambia. RISPETTATE I PRONOMI CA**O - aelinlantsov_ : @jurdanpoem Dove Cameron ou Demi Lovato - sogniappesi25_ : Demi Lovato - Tell Me You Love Me (Vevo X Demi Lovato) -