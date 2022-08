De Laurentiis: “Non prenderò più giocatori africani se vogliono disputare la Coppa d’Africa” (Di giovedì 4 agosto 2022) Hanno fatto scalpore nelle ultime ore le dichiarazioni del presidente De Laurentiis riguardo i calciatori africani. Le dichiarazioni riguardano gli impegni sportivi che coinvolgono i calciatori durante la Coppa d’Africa. Il presidente, infatti, si è così espresso ai microfoni di SmartTv: “Non prenderò più giocatori africani nel Napoli se vogliono disputare la Coppa d’Africa, altrimenti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Hanno fatto scalpore nelle ultime ore le dichiarazioni del presidente Deriguardo i calciatori. Le dichiarazioni riguardano gli impegni sportivi che coinvolgono i calciatori durante la. Il presidente, infatti, si è così espresso ai microfoni di SmartTv: “Nonpiùnel Napoli sela, altrimenti L'articolo

