De Laurentiis attacca i giocatori africani, “imbarazzo in squadra”: che faranno Osimhen e Anguissa? I tifosi del Napoli prendono posizione (Di giovedì 4 agosto 2022) Le esternazioni di Aurelio De Laurentiis riguardo i calciatori africani hanno fatto scalpore. Il presidente del Napoli ha dichiarato di non voler più acquistare giocatori provenienti dall’Africa perché stanco di pagare gli stipendi per poi vederli giocare con altri, ovvero in Coppa d’Africa. Alle sue parole ha risposto Kalidou Koulibaly nella conferenza stampa di presentazione con il Chelsea. Il senegalese, però, ha già lasciato i partenopei. Chi, invece, fa ancora parte della sua squadra sono Victor Osimhen e Zambo Anguissa. “Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere”: riusciranno i due pilastri della squadra di Luciano Spalletti a digerire la frase pronunciata dal loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Le esternazioni di Aurelio Deriguardo i calciatorihanno fatto scalpore. Il presidente delha dichiarato di non voler più acquistareprovenienti dall’Africa perché stanco di pagare gli stipendi per poi vederli giocare con altri, ovvero in Coppa d’Africa. Alle sue parole ha risposto Kalidou Koulibaly nella conferenza stampa di presentazione con il Chelsea. Il senegalese, però, ha già lasciato i partenopei. Chi, invece, fa ancora parte della suasono Victore Zambo. “Basta: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere”: riusciranno i due pilastri delladi Luciano Spalletti a digerire la frase pronunciata dal loro ...

NapoliAddict : De Laurentiis attacca i giocatori africani, “imbarazzo in squadra”: che faranno Osimhen e Anguissa? I tifosi del Na… - infoitsport : De Laurentiis attacca: «Il calcio non sa amministrarsi» - infoitsport : 'Non compro più giocatori africani', Akatubga attacca pesantemente De Laurentiis: 'E' un clown' - Escoalbar95 : RT @GennaroSerra: Razzista e pidocchioso! 'Non compro più giocatori africani', Akatubga attacca pesantemente De Laurentiis: 'E' un clown' -… - GennaroSerra : Razzista e pidocchioso! 'Non compro più giocatori africani', Akatubga attacca pesantemente De Laurentiis: 'E' un cl… -