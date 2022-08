Dall'accesso al mare al cibo sotto l'ombrellone, regole in spiaggia (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Dall'accesso al mare, al cibo in spiaggia, senza dimenticare i giochi sulla battigia e gli amici a quattro zampe quali sono i diritti dei consumatori quando si va in spiaggia. L'Unione nazionale consumatori ha stilato un vero e proprio codice dei diritti del bagnante. L'accesso al mare dovrebbe essere libero e gratuito: gli stabilimenti balneari dovrebbero consentire l'accesso e transito gratuito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione, ma alcuni gestori furbetti provano a far pagare l'accesso ai bagnanti che vogliono raggiungere la riva, o semplicemente transitare. Si tratta di un vero e proprio abuso che non tiene conto del fatto che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos/Labitalia) -al, alin, senza dimenticare i giochi sulla battigia e gli amici a quattro zampe quali sono i diritti dei consumatori quando si va in. L'Unione nazionale consumatori ha stilato un vero e proprio codice dei diritti del bagnante. L'aldovrebbe essere libero e gratuito: gli stabilimenti balneari dovrebbero consentire l'e transito gratuito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione, ma alcuni gestori furbetti provano a far pagare l'ai bagnanti che vogliono raggiungere la riva, o semplicemente transitare. Si tratta di un vero e proprio abuso che non tiene conto del fatto che la ...

fisco24_info : Dall'accesso al mare al cibo sotto l'ombrellone, regole in spiaggia: (Adnkronos) - L'Unione nazionale consumatori h… - LocalPage3 : Dall'accesso al mare al cibo sotto l'ombrellone, regole in spiaggia - lifestyleblogit : Dall'accesso al mare al cibo sotto l'ombrellone, regole in spiaggia - - italiaserait : Dall’accesso al mare al cibo sotto l’ombrellone, regole in spiaggia - TV7Benevento : Dall'accesso al mare al cibo sotto l'ombrellone, regole in spiaggia - -