Cybersecurity | NTT DATA avvia 1000 nuove assunzioni nei prossimi cinque anni | 200 entro fine anno

(Di giovedì 4 agosto 2022) NTT, multinazionale giapponese nel settore dell’IT, dà il via a un ambizioso piano dinel settore dellae puntaa inserire in azienda millerisorse, quasi raddoppiando l’organico attuale specializzato in sicurezza digitale. Obiettivo del 2022 è raggiungere già quota 200, posizioni aperte in tutte le sedi italiane per i profili diArchitect,Advisor, specialisti di soluzioni di gestione dell’identità e in ambito Threat detection e incident response. Background richiesto: IT etecnologie, con focus specifico sulle tematiche di ...

Corriere della Sera

Attualmente nell'area di Data Italia sono già impiegati quasi 800 professionisti, più dell'80% ha meno di 30 anni e nei prossimi cinque anni la compagnia punta ad assumere in totale