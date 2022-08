Covid, in Sicilia diminuiscono nell’ultima settimana contagi e ospedalizzazioni (Di giovedì 4 agosto 2022) nell’ultima settimana diminuiscono in Sicilia i nuovi casi di Covid-19 e le nuove ospedalizzazioni. Ad annunciarlo è il bollettino settimanale n°44, a cura del dipartimento Dasoe. Tra il 25 e il 31 luglio l’incidenza dei nuovi soggetti positivi è pari a 28.425 (-31%) con un valore cumulativo di 592/100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (865/100.000 abitanti), Agrigento (666/100.000), Siracusa (624/100.000) e Trapani (606/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni (721/100.000 abitanti), tra i 60 e i 69 anni (714/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (648/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Vaccini Per ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 4 agosto 2022)ini nuovi casi di-19 e le nuove. Ad annunciarlo è il bollettinole n°44, a cura del dipartimento Dasoe. Tra il 25 e il 31 luglio l’incidenza dei nuovi soggetti positivi è pari a 28.425 (-31%) con un valore cumulativo di 592/100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (865/100.000 abitanti), Agrigento (666/100.000), Siracusa (624/100.000) e Trapani (606/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni (721/100.000 abitanti), tra i 60 e i 69 anni (714/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (648/100.000). Anche le nuovesono in lieve diminuzione. Vaccini Per ...

