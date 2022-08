Conte | “Io leader barricadero? Non transigo sui principi”

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “Sono undescamisado? Ma come, sono qui in giacca e cravatta, con la solita pochette”. Ildel Movimento 5 stelle, Giuseppe(foto), ospite della trasmissione tv “L’aria che tira”, su La7, ha respinto con un sorriso questa etichetta. “Non mi sento affatto in una veste descamisada o barricadera – ha aggiunto l’ex presidente del consiglio – io sono intransigente e radicale sue valori, su questo non negozieremo mai. I cittadini non ne possono più di una politica di potere e poltrone, vogliono obiettivi precisi”. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - "Sono un leader descamisado Ma come, sono qui in giacca e cravatta, con la solita pochette". Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte ...Sara' Giuseppe Conte - o comunque i vertici del M5s - a scegliere i capilista per le elezioni politiche del 25 settembre.