Concorso Comune Napoli, 970 assunzioni a tempo indeterminato: bando in arrivo (Di giovedì 4 agosto 2022) **aggiornamento del 04/08/2022: arriverà il 9 agosto il bando relativo al Concorso del Comune di Napoli per 970 posti. A confermarlo è stato lo stesso sindaco Manfredi nella giornata del 2 agosto. Di conseguenza, sarà possibile fare domanda fino all’8 settembre. Il Concorso sarà svolto in tempi brevi, per assicurare l’assunzione dei vincitori entro il 31 dicembre, ma non solo: il sindaco ha affermato che le graduatorie degli idonei saranno utilizzate anche dagli altri Enti dell’Area Metropolitana che hanno già richiesto di potervi attingere. Sono state fatte anche alcune modifiche ai profili professionali richiesti. Il profilo di geometra è stato sostituito con quello di istruttore tecnico, per permettere una maggiore partecipazione. Inoltre, vengono aumentati i posti di assistente sociale a 20 mentre ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 agosto 2022) **aggiornamento del 04/08/2022: arriverà il 9 agosto ilrelativo aldeldiper 970 posti. A confermarlo è stato lo stesso sindaco Manfredi nella giornata del 2 agosto. Di conseguenza, sarà possibile fare domanda fino all’8 settembre. Ilsarà svolto in tempi brevi, per assicurare l’assunzione dei vincitori entro il 31 dicembre, ma non solo: il sindaco ha affermato che le graduatorie degli idonei saranno utilizzate anche dagli altri Enti dell’Area Metropolitana che hanno già richiesto di potervi attingere. Sono state fatte anche alcune modifiche ai profili professionali richiesti. Il profilo di geometra è stato sostituito con quello di istruttore tecnico, per permettere una maggiore partecipazione. Inoltre, vengono aumentati i posti di assistente sociale a 20 mentre ...

ParliamoDiNews : Napoli, via al concorso per assumere 1400 persone al Comune e in Città metropolitana #Giugliano #Marano #Villaricca… - buonjob : Istruttore contabile - VENEZIA - SimoTaboga : @billecimarco Ma non è un tutorial per sopravvivere ai saldi, non è un concorso a premi, non è una lotteria, dovreb… - giuseppecoppa21 : RT @ComunediGenova: ???????? ???????????? ?????????? ?????? ???? ?????????????????? ???? ????????????????` ???????????????? ?????????????????? ????????????????? ????/?? Concorso per la selezione di 2 proge… - LipolSindacato : Come Sindacato Lipol, auspichiamo che il Comune di Napoli riesca, con il Concorso (sarà gestito dal Formez)che pub… -