Cina, via a maxi esercitazione militare e circonda Taiwan (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull’isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. I media ufficiali ricordano che si tratta “di manovre militari e d’addestramento su vasta scala” che includono lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, in una prova di forza dell’Esercito popolare di liberazione (Pla). “Non è giustificato usare una visita come pretesto per un’attività militare aggressiva nello stretto di Taiwan. È normale e corretto che i legislatori dei nostri Paesi viaggino a livello internazionale. Invitiamo tutte le parti a mantenere la calma, a esercitare la moderazione e ad agire con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Laha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno ain un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull’isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. I media ufficiali ricordano che si tratta “di manovre militari e d’addestramento su vasta scala” che includono lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, in una prova di forza dell’Esercito popolare di liberazione (Pla). “Non è giustificato usare una visita come pretesto per un’attivitàaggressiva nello stretto di. È normale e corretto che i legislatori dei nostri Paesi viaggino a livello internazionale. Invitiamo tutte le parti a mantenere la calma, a esercitare la moderazione e ad agire con ...

Agenzia_Ansa : La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Ta… - limesonline : ??????? Appunto geopolitico La Cina si prepara ad accerchiare Taiwan #3Agosto via @giorgiocus - Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - News24_it : La Cina dà il via alle più grandi operazioni militari intorno a Taiwan - Corriere della Sera - Albus961 : RT @Geopoliticainfo: ????La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a #Ta… -