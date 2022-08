Brunetta: “Occorre la presenza attiva di esecutivi europeisti” (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “Ci chiediamo se, in un mondo così fluido e in totale cambiamento come quello post-pandemico, affidarsi alla vecchia cassetta degli attrezzi della politica monetaria, usata per combattere l’inflazione negli anni ’70, sia la scelta migliore. Se possano valere ancora le ricette del passato per curare le malattie del presente e governare il futuro. Occorre la presenza attiva di esecutivi europeisti capaci di dare un forte impulso al processo di costruzione della nuova Europa. Vale anche per l’Italia che con l’esperienza del governo Draghi ha riacquistato credibilità internazionale e leadership europea. Un patrimonio che non possiamo permetterci di sprecare”. E’ quanto afferma il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che oggi si esprime su questo argomento in un ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “Ci chiediamo se, in un mondo così fluido e in totale cambiamento come quello post-pandemico, affidarsi alla vecchia cassetta degli attrezzi della politica monetaria, usata per combattere l’inflazione negli anni ’70, sia la scelta migliore. Se possano valere ancora le ricette del passato per curare le malattie del presente e governare il futuro.ladicapaci di dare un forte impulso al processo di costruzione della nuova Europa. Vale anche per l’Italia che con l’esperienza del governo Draghi ha riacquistato credibilità internazionale e leadership europea. Un patrimonio che non possiamo permetterci di sprecare”. E’ quanto afferma il ministro della pubblica amministrazione Renato, che oggi si esprime su questo argomento in un ...

Lopinionista : Brunetta: 'Occorre la presenza attiva di esecutivi europeisti'