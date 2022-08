Autobus, Campania immatricolazioni in rialzo Salerno in controtendenza: - 22,6% in un anno (Di giovedì 4 agosto 2022) In provincia circa la metà del parco mezzi ha oltre 20 anni e appartiene alle categorie dalla Euro 0 alla Euro 2. Sul fronte del trasporto merci balzo in avanti del 31,8% per le nuove targhe. Dopo la ... Leggi su gazzettadisalerno (Di giovedì 4 agosto 2022) In provincia circa la metà del parco mezzi ha oltre 20 anni e appartiene alle categorie dalla Euro 0 alla Euro 2. Sul fronte del trasporto merci balzo in avanti del 31,8% per le nuove targhe. Dopo la ...

GazzettaSalerno : In provincia circa la metà del parco mezzi ha oltre 20 anni e appartiene alle categorie dalla Euro 0 alla Euro 2. S… - GazzettaSalerno : Autobus, Campania immatricolazioni in rialzo Salerno in controtendenza: -22,6% in un anno - inforcampania : REGIONE - IN ARRIVO 145 NUOVI AUTOBUS PER IL TRASPORTO LOCALE - Reg_Campania : La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, ha preso atto dell'ammissibilità al finanziamento (fondi Pon) per l'ac… - ferpress : #Campania: ammissibilità al finanziamento (fondi Pon) per acquisto di #autobus per 51 mln - -