Assegno unico: Inps, pagamenti in 4 mesi per 4,8 miliardi (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – L’Inps ha fatto tra marzo e giugno pagamenti per l’Assegno unico e universale per 4,8 miliardi di euro a 5,3 milioni di famiglie per 8,5 milioni di figli. Lo si legge nell’Osservatorio sull’Assegno unico. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, in media, di 145 euro. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio, si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15.000 euro, e quindi viene erogato il massimo dell’Assegno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – L’ha fatto tra marzo e giugnoper l’e universale per 4,8di euro a 5,3 milioni di famiglie per 8,5 milioni di figli. Lo si legge nell’Osservatorio sull’. L’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 232 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, in media, di 145 euro. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio, si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15.000 euro, e quindi viene erogato il massimo dell’. L'articolo L'Opinionista.

