Anestesista arrestato | avrebbe narcotizzato e abusato della ex

occhio_notizie : Tra i vari reati contestati a De Martino, ci sarebbero le pressioni esercitate nei confronti dei suoi collaboratori… -

...in sala operatoria affinché somministrassero dei farmaci in assenza di une ancora perché avrebbe falsificato le cartelle cliniche attestando il falso, per l'appunto. Cardiologo:...... legate alle presunte pressioni esercitate nei confronti dei suoi collaboratori, che si rifiutarono di somministrare dei farmaci per la sedazione in assenza di un. Riguardo questi episodi,...Un medico primario di anestesia di Villa Aprica avrebbe narcotizzato e stuprato un’infermiera con cui aveva avuto una relazione. L’abuso sarebbe ...Secondo le indagini, avrebbe narcotizzato e abusato della ex, residente nel Comasco, ai primi di luglio. Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa di Pizzi.