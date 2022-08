2 Posti da Istruttore Tecnico al Comune di Lodi (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Comune di Lodi ha pubblicato un Concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 2 Istruttori Tecnici, cat. C. Bando di Concorso Si comunica che il Comune di Lodi ha bandito concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di due figure di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line utilizzando il format fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale www.Comune.Lodi.it dovranno pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 4 agosto 2022) Ildiha pubblicato un Concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 2 Istruttori Tecnici, cat. C. Bando di Concorso Si comunica che ildiha bandito concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di due figure di, categoria C, posizione economica C1. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line utilizzando il format fornito daldi, sul sito istituzionale www..it dovranno pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della ...

posizioniapert : Il Comune di Lodi ha pubblicato un Concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 2 Istruttori Te… - CittaMetroMi : ???? Concorso pubblico - ultime ore 4 posti di Istruttore Tecnico (C1) a tempo pieno e indeterminato nei Comuni di:… - posizioniapert : La Provincia di Bergamo ha pubblicato un Concorso per l'assunzione di 2 Istruttori Tecnici di categoria C a tempo d… - archjob : #concorsiPA Formazione elenco per posti di Istruttore direttivo servizi tecnici (MI) - Comune di MilanoRettifica e… - archjob : #concorsiPA Formazione elenco per posti di istruttore servizi tecnici (MI) - Comune di MilanoRettifica e proroga de… -