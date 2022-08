WTA Washington 2022: Raducanu e Azarenka accedono agli ottavi di finale. Tauson eliminata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di Washington. Tra la serata di ieri e la notte appena passata si sono disputati sul cemento statunitense i restanti match valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Avanzano agli ottavi di finale Emma Raducanu e Victoria Azarenka. La britannica (testa di serie n.2) batte la statunitense Louisa Chirico (n.216 del ranking) per 6-4 6-2 e la bielorussa (n.4 del seeding) ha la meglio sull’ucraina Dayana Yastremska (n.77 WTA) con un netto 6-4 6-0. Niente da fare invece per la danese Clara Tauson (n.8 del torneo), che esce sconfitta dal match contro la tedesca Andrea Petkovic (n.68 al mondo) con il risultato di 6-2 6-2. Accede al prossimo turno Ajla Tomljanovic ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Tra la serata di ieri e la notte appena passata si sono disputati sul cemento statunitense i restanti match valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. AvanzanodiEmmae Victoria. La britannica (testa di serie n.2) batte la statunitense Louisa Chirico (n.216 del ranking) per 6-4 6-2 e la bielorussa (n.4 del seeding) ha la meglio sull’ucraina Dayana Yastremska (n.77 WTA) con un netto 6-4 6-0. Niente da fare invece per la danese Clara(n.8 del torneo), che esce sconfitta dal match contro la tedesca Andrea Petkovic (n.68 al mondo) con il risultato di 6-2 6-2. Accede al prossimo turno Ajla Tomljanovic ...

