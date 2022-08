Università, anno accademico 2022/2023: borse di studio e alloggi in Campania (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l’anno accademico 2022/2023 per coloro che intendono iscriversi ad Università della Regione Campania. La domanda può essere compilata esclusivamente online attraverso il sito web dell’Azienda per il Diritto allo studio Universitario della Regione Campania, www.adisurCampania.it, accedendo alla sezione Servizi online. La scadenza del concorso è fissata alle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2022. Esclusivamente per i candidati iscritti o che intendano iscriversi ad un primo anno di corso laurea triennale o a ciclo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione didi, postio e contributi per mobilità internazionale per l’per coloro che intendono iscriversi addella Regione. La domanda può essere compilata esclusivamente online attraverso il sito web dell’Azienda per il Diritto alloUniversitario della Regione, www.adisur.it, accedendo alla sezione Servizi online. La scadenza del concorso è fissata alle ore 12:00 del giorno 12 settembre. Esclusivamente per i candidati iscritti o che intendano iscriversi ad un primodi corso laurea triennale o a ciclo ...

