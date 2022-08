Turismo a Milano, concluso a fine luglio il secondo incoming di buyers internazionali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nei prossimi mesi sales mission, workshop e fiere di settore negli Stati Uniti, Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna Nell’ambito del progetto Turismo Milano MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition), che mira alla valorizzazione del territorio come destinazione MICE, tra giugno e luglio sono stati organizzati due momenti di accoglienza di buyers internazionali: il primo dal 21 al 24 giugno e il secondo dal 17 al 21 luglio. Questi due FAM TRIP, svolti tra Milano e Monza, hanno dato modo ad un gruppo di 29 buyers ed operatori internazionali di settore di visitare il territorio e i suoi centri congressuali. Il target di riferimento dei buyers è stato il mercato europeo, nel primo ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nei prossimi mesi sales mission, workshop e fiere di settore negli Stati Uniti, Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna Nell’ambito del progettoMICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition), che mira alla valorizzazione del territorio come destinazione MICE, tra giugno esono stati organizzati due momenti di accoglienza di: il primo dal 21 al 24 giugno e ildal 17 al 21. Questi due FAM TRIP, svolti trae Monza, hanno dato modo ad un gruppo di 29ed operatoridi settore di visitare il territorio e i suoi centri congressuali. Il target di riferimento deiè stato il mercato europeo, nel primo ...

