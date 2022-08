Strategia aree interne, Mortaruolo (Pd): “Da giunta ok al Fortore” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La giunta regionale della Campania, nella seduta che si è conclusa poco fa, ha approvato il provvedimento con il quale ha individuato il Fortore quale ulteriore area interna della Campania e ne ha validato la perimetrazione ai fini dell’invio degli atti per l’avvio della fase di confronto con il Comitato nazionale aree interne. È una importante notizia per il nostro Sannio per la quale ringrazio vivamente il Presidente De Luca ed è il frutto di una fruttuosa sinergia tra gli amministratori locali, la Comunità Montana del Fortore e la Regione Campania”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Laregionale della Campania, nella seduta che si è conclusa poco fa, ha approvato il provvedimento con il quale ha individuato ilquale ulteriore area interna della Campania e ne ha validato la perimetrazione ai fini dell’invio degli atti per l’avvio della fase di confronto con il Comitato nazionale. È una importante notizia per il nostro Sannio per la quale ringrazio vivamente il Presidente De Luca ed è il frutto di una fruttuosa sinergia tra gli amministratori locali, la Comunità Montana dele la Regione Campania”. Così Erasmo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

aclilombardia : RT @RegLombardia: #NewsdaRoma Accelerazione della Strategia nazionale per le #AreeInterne ed riparto finanziario di 172 milioni di euro des… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #NewsdaRoma Accelerazione della Strategia nazionale per le #AreeInterne ed riparto finanziario di 172 milioni di euro des… - sciudar : RT @RegLombardia: #NewsdaRoma Accelerazione della Strategia nazionale per le #AreeInterne ed riparto finanziario di 172 milioni di euro des… - RegLombardia : #NewsdaRoma Accelerazione della Strategia nazionale per le #AreeInterne ed riparto finanziario di 172 milioni di eu… - verbanonews : New post: Tavolo per il Clima Luino: “Approvato il Piano d’azione, inizia la fase 2 della strategia climatica loc -