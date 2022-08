Sgarbi, con la figlia Evelina finisce in disgrazia (per colpa di Signorini) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina. colpa del Grande Fratello Vip, con il noto critico d'arte che avrebbe voluto che la figlia partecipasse alla prossima edizione: invece lei ha rifiutato di fare il provino. Sgarbi ha parlato di questa questione in un'intervista rilasciata a Novella 2000, a cui ha confermato che da parte di Alfonso Signorini era arrivata una proposta per la figlia. “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista”, ha dichiarato Sgarbi, secondo cui la figlia ha disertato per ben quattro volte il provino per il GF Vip, che per ora conta soltanto Giovanni Ciacci tra i concorrenti ufficiali dell'edizione che partirà il prossimo settembre. “Ha deciso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vittorioha litigato con ladel Grande Fratello Vip, con il noto critico d'arte che avrebbe voluto che lapartecipasse alla prossima edizione: invece lei ha rifiutato di fare il provino.ha parlato di questa questione in un'intervista rilasciata a Novella 2000, a cui ha confermato che da parte di Alfonsoera arrivata una proposta per la. “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista”, ha dichiarato, secondo cui laha disertato per ben quattro volte il provino per il GF Vip, che per ora conta soltanto Giovanni Ciacci tra i concorrenti ufficiali dell'edizione che partirà il prossimo settembre. “Ha deciso ...

