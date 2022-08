Scacchi, Olimpiadi 2022: Italia Open sconfitta di misura dalla Germania. Riscatto femminile con il Portogallo (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è poco da introdurre e molto da dire nella sesta giornata delle Olimpiadi Scacchistiche 2022. L’Italia Open è sconfitta per la seconda volta, questa volta dalla valida Germania, ma le è anche mancata una piccola dose di fortuna che avrebbe potuto far bene agli azzurri. Quanto alla femminile, netto il successo sul meno performante Portogallo. Open: Italia-Germania 1.5-2.5 Vincent Keymer (2686)-Luca Moroni (2584) 0.5-0.5 Lasciato a riposo per questo turno Daniele Vocaturo, è il Moro a piazzarsi sulla prima Scacchiera dell’Italia. Interessante la scelta della linea principale della Semi-Slava, almeno per quello che è il rientro in tale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è poco da introdurre e molto da dire nella sesta giornata dellestiche. L’per la seconda volta, questa voltavalida, ma le è anche mancata una piccola dose di fortuna che avrebbe potuto far bene agli azzurri. Quanto alla, netto il successo sul meno performante1.5-2.5 Vincent Keymer (2686)-Luca Moroni (2584) 0.5-0.5 Lasciato a riposo per questo turno Daniele Vocaturo, è il Moro a piazzarsi sulla primaera dell’. Interessante la scelta della linea principale della Semi-Slava, almeno per quello che è il rientro in tale ...

