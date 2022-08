Roma: prima importuna due turiste, poi aggredisce gli agenti a suon di calci e pugni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Attimi concitati quelli vissuti ieri pomeriggio, intorno alle 18, da una pattuglia della Polizia del Commissariato Celio. Quest’ultima durante i controlli anti abusivismo nell’area archeologica del Colosseo e dei Fori Imperiali ha arrestato un 34enne del Bangladesh per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato. Leggi anche: Roma, prima la minaccia con un coltello, poi tenta di strangolare la compagna: arrestato 34enne importuna due turiste poi aggredisce gli agenti: i fatti Gli agenti stavano transitando in via dei Fori Imperiali quando hanno notato l’uomo che cercava di vendere in maniera molto insistente una bottiglietta d’acqua a due turiste. Alla vista della polizia il 34enne si è dato alla fuga ma gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Attimi concitati quelli vissuti ieri pomeriggio, intorno alle 18, da una pattuglia della Polizia del Commissariato Celio. Quest’ultima durante i controlli anti abusivismo nell’area archeologica del Colosseo e dei Fori Imperiali ha arrestato un 34enne del Bangladesh per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato. Leggi anche:la minaccia con un coltello, poi tenta di strangolare la compagna: arrestato 34enneduepoigli: i fatti Glistavano transitando in via dei Fori Imperiali quando hanno notato l’uomo che cercava di vendere in maniera molto insistente una bottiglietta d’acqua a due. Alla vista della polizia il 34enne si è dato alla fuga ma gli ...

