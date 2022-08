Rateizzare le cartelle esattoriali è possibile: come fare (Di mercoledì 3 agosto 2022) Adesso è finalemente possibile Rateizzare tutte le cartelle esattoriali. Scopriamo una breve guida su come fare: tutti i passaggi. In queste ore il Governo ha varato il decreto legge aiuti che ha raddoppiato a 120mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate: tutti i dettagli sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Esterno della sede centrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (Via Ansa Foto)In queste ore il Governo ha deciso di raddoppiare a 120mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali fino a 72 rate (6 anni). Il tutto è arrivato con ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 3 agosto 2022) Adesso è finalementetutte le. Scopriamo una breve guida su: tutti i passaggi. In queste ore il Governo ha varato il decreto legge aiuti che ha raddoppiato a 120mila euro la soglia di debito per la quale èottenere, in modo automatico, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate: tutti i dettagli sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Esterno della sede centrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (Via Ansa Foto)In queste ore il Governo ha deciso di raddoppiare a 120mila euro la soglia di debito per la quale èottenere una rateizzazione ordinaria dellefino a 72 rate (6 anni). Il tutto è arrivato con ...

