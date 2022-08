Ragazza chiede di essere pagata per il lavoro, il datore la prende a schiaffi (e lei filma tutto): choc a Soverato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha chiesto di essere retribuita per il lavoro prestato come lavapiatti ma ha ricevuto una vera e propria aggressione fisica con schiaffi e condita da pesanti insulti. È quello che è... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha chiesto diretribuita per ilprestato come lavapiatti ma ha ricevuto una vera e propria aggressione fisica cone condita da pesanti insulti. È quello che è...

Corriere : Ragazza nigeriana chiede di essere pagata per il lavoro in spiaggia, il gestore la picchia: «Questa è casa mia» - Corriere : Soverato: chiede di essere pagata per il suo lavoro , ragazza nigeriana presa a calci - MEcosocialista : RT @tempora_mala: Complimentoni al gestore del lido #MareNostrum di #Soverato! Spero ti chiudano a vita! #Animale #Indegno #Pezzente Chied… - DeNada_G : 'Da quando c'è il #RedditoDiCittadinanza non si trovano più dipendenti da pagare in ceffoni.' - kyranmind13 : RT @lacittanews: È successo di nuovo. A fine giugno era toccato a una cameriera, aggredita e picchiata dal titolare di un ristorante di Riv… -