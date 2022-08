(Di mercoledì 3 agosto 2022) A conclusione della possibile ma poco probabile ultima udienza della Commissione sugli eventi del 6 gennaio 2021, la vicecapo Liz Cheney ha lodato calorosamente per il loro coraggio le donne che si sono presentate ad offrire testimonianze. La Cheney, parlamentare repubblicana del Wyoming, ha usato parole specialmente incoraggianti per Cassidy Hutchinson, 26 anni, ex assistente

Mikevice di Trump per quattro anni, è l'esempio più noto di questi individui. Per non avere collaborato a ribaltare l'esito elettorale del 2020, mantenendosi dentro i parametri ... Usa. Pence, da fedelissimo a "traditore" e adesso rivale di Trump Il Congresso e le inchieste penali accumulano prove sul 6 gennaioe ora il futuro dell'ex presidente è a rischio. E anche quello della democrazia Usa ...