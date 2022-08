Omicron, allarme per i bimbi: problemi di memoria per gli adulti, l’ultimo studio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Allarmano i risultati di due nuove ricerche, dalle quali emerge che la variante Omicron attacca più facilmente il naso dei bambini e può portare anche problemi di memoria. Leggi anche: Covid, allarme per la variante Centaurus: ‘Bastano pochi minuti per contagiarsi’. Quali sono i sintomi Omicron, i bambini sono maggiormente a rischio La prima ricerca riguarda Omicron e la sua infettività verso le cellule giovani. Secondo lo studio, condotto in America e pubblicato dai ricercatori su “Plos Biology”, i bambini sono maggiormente a rischio. I ricercatori hanno fatto esperimenti in provetta mescolando il virus con le cellule nasali di 23 bambini sani e 15 adulti sani e hanno scoperto che le difese antivirali nel naso dei bambini “erano notevolmente meno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Allarmano i risultati di due nuove ricerche, dalle quali emerge che la varianteattacca più facilmente il naso dei bambini e può portare anchedi. Leggi anche: Covid,per la variante Centaurus: ‘Bastano pochi minuti per contagiarsi’. Quali sono i sintomi, i bambini sono maggiormente a rischio La prima ricerca riguardae la sua infettività verso le cellule giovani. Secondo lo, condotto in America e pubblicato dai ricercatori su “Plos Biology”, i bambini sono maggiormente a rischio. I ricercatori hanno fatto esperimenti in provetta mescolando il virus con le cellule nasali di 23 bambini sani e 15sani e hanno scoperto che le difese antivirali nel naso dei bambini “erano notevolmente meno ...

