Moggi rivela | Ecco come è andata tra Bremer e la Juventus

marcouematsu : @a_velha_senhora @LSerena23 @Davide_M5 Moggi usava la sua bella SIM (come i suoi arbitri preferiti) ma BERGAMO LO C… -

Juventus News 24

Abbraccia più argomenti Lucianonel suo editoriale per il quotidiano Libero. Traendo spunto dalla lite in casa granata tra il tecnico e il ds l'ex dg della Juve dice Poi una frecciata all'ex dg di Milan, Napoli e Inter Marco ...Arrivarono: Antonio Giraudo, Roberto Bettega e Luciano. Nell'annata 1994 - 95, realizza il ... A fine stagione riesce a conquistare il terzo scudetto e siil miglior marcatore della rosa. ... Mpasinkatu rivela: «Lui è il profilo perfetto per l'attacco della Juve» In una diretta sul canale Twitch di Juventibus l'ex direttore Luciano Moggi ha rivelato alcuni dettagli sulla cessione di Roberto Baggio dalla Juventus al Milan.Luciano Moggi ha rilasciato qualche dichiarazione sul quotidiano Libero. Una di queste rivela un episodio avvenuto quando era General Manager del Napoli, ...