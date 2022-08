Loredana Lecciso accorre in difesa della figlia Jasmine Carrisi e minaccia querela

zazoomblog : “Matrimonio? No grazie”: Loredana Lecciso spiazza al Bano Carrisi ed i fan - #“Matrimonio? #grazie”: #Loredana - refaahiiw : RT @elenoireferruz2: io veramente vorrei sapere cosa Stra cazzo ce ne frega di Loredana Lecciso e di Albano che si sono lasciati!!!ma io so… - ParliamoDiNews : Loredana Lecciso super cool alla festa della figlia Jasmine: come si è presentata - Velvet Gossip #Foto #Video… - zazoomblog : “La più bella del mondo”: Loredana Lecciso la dedica emoziona i follower – VIDEO - #bella #mondo”: #Loredana… -

Parliamo di Jasmine Carrisi , figlia di Al Bano e, che si è fatta conoscere al grande pubblico come giudice di "The Voice Senior" insieme al padre oltre che per aver prodotto ..., la verità sul matrimonio con Albano Carrisi: 'Qualche anno fa'non pensa più al matrimonio con Albano Carrisi . Qualche tempa fa albano, ospite a Verissimo, aveva ...Arriva un duro colpo per tutti i fan di Al Bano, con l'annuncio che ha spento tutto l'entusiasmo: cos'è successo all'artista.Loredana Lecciso è tornata sui suoi passi. La compagna di Albano Carrisi non vuole più sposarsi e spiega le sue ragioni in ...