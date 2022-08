Letta e Calenda, secondo voi hanno speranze contro il centrodestra? (Di mercoledì 3 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - carlosibilia : Fino ad ora la campagna elettorale dei partiti italiani è cominciata con un mercanteggio di poltrone. Idee zero. Il… - NotizieTg : Renzi:intesa Calenda-Letta?Aiuta destre 22.37 'Il terzo polo, un centro forte, è decisivo per attutire l'impatto… - NotizieTg : Calenda a Letta: appello non è risposta 18.15 'Enrico Letta sei troppo intelligente per considerare questo appell… -